Que retenir du quinquennat de Moon Jae-in ?

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in termine son mandat aujourd’hui. Il a maintenu une cote de popularité de plus de 40 % jusqu’à la fin son quinquennat, mais en même temps, il a échoué à empêcher l’alternance politique. Faisons un tour d’horizon sur ces cinq dernières années.L’ancien avocat pour les droits de l’Homme est arrivé au pouvoir en mai 2017 à la suite de la destitution de l’ex-présidente Park Geun-hye. Soutenu par l’attente du peuple pour un gouvernement transparent, il a promis lors d’assurer l’égalité des chances, l’équité du processus et les résultats justes.Un de ses grands exploits est l’embelli des relations intercoréennes. Alors que Pyongyang envenimait les tensions en poursuivant les tests de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et les essais nucléaires, les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang, qui se sont tenus en février 2018, ont marqué un tournant. Les athlètes des deux Corées sont entrés ensemble à la cérémonie d’ouverture et une équipe conjointe de hockey sur glace a été formée. La même année, le sommet intercoréen a eu lieu à trois reprises, et en 2019, les dirigeants des deux Corées et des Etats-Unis se sont retrouvés à la surprise générale à la zone démilitarisée (DMZ) divisant la péninsule en deux.Pourtant, la situation a tourné au vinaigre depuis l’échec du sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump en février 2019. Puis, le royaume ermite a fait exploser le bureau de liaison intercoréen et a rompu son moratoire sur les essais nucléaires et d'ICBM. Des experts estiment alors que la péninsule coréenne est retournée cinq ans en arrière.Un des dossiers les plus décriés par les détracteurs de Moon Jae-in est la flambée des prix immobiliers. Il s’est montré au début confiant de régler ce problème chronique, mais s’est excusé plus tard de sa mauvaise gestion, avant de justifier finalement que la hausse des cours était une tendance mondiale.Du côté de la pandémie du COVID- 19, les opinions divergent. Certains louent la réussite de la prévention sanitaire, prouvée par le taux de létalité relativement bas du pays, d’autres dénoncent l’insuffisance de l’indemnisation pour les petits commerçants.Par ailleurs, le scandale autour de l’ancien ministre de la Justice Cho Kuk a déçu de nombreux défenseurs du Minjoo, le parti au pouvoir, qui se sont sentis trahis et frustrés. Finalement, Yoon Suk-yeol, le procureur général que le locataire de la Maison bleue a lui-même nommé, a été élu nouveau chef de l’Etat, en représentant le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l'opposition conservatrice.La Cheongwadae évalue que l’administration sortante a surmonté plusieurs crises et a réalisé des exploits économiques reluisants, notamment en atteignant 30 000 dollars du PIB par habitant.