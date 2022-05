Audition de confirmation de Han Dong-hoon : le bras de fer se poursuit

Photo : YONHAP News

L’audition de confirmation du ministre de la Justice désigné, Han Dong-hoon, se poursuit à l’Assemblée nationale. Le Minjoo, le parti présidentiel sortant, a dénoncé que Han n’était pas coopératif concernant la fourniture des données nécessaires pour faire la lumière sur les soupçons qui planent autour de lui. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), quant à lui, a répliqué que les candidats de l’administration de Moon Jae-in n’avaient pas non plus apporté suffisamment de documents.Han est soupçonné d’hériter d’un appartement de sa mère en détournant la loi, d’avoir violé la législation sur les terrains agricoles, et d’avoir fait jouer ses relations pour garnir le CV de sa fille. De plus, le procureur a exprimé son inquiétude sur la loi sur la privation des droits d'enquête du Parquet en affirmant que cela risque de compliquer la sanction de la corruption des hommes politiques et des fonctionnaires.Par ailleurs, le Parlement a adopté aujourd’hui le rapport de l’audition du candidat au poste du ministre de la Défense Lee Jong-sup. Jusqu’à présent cinq ministres nommés par le président élu Yoon Suk-yeol ont vu leur document entériné.Pendant ce temps-là, le futur numéro un a rendu public la liste des 20 vice-ministres de 15 services gouvernementaux. Le bureau du porte-parole a déclaré que Yoon entend qu’aucun dysfonctionnement dans son administration ne soit observé, et qu’il comptait signer leur nomination dès son investiture.