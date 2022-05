Prise de fonction du nouveau président de la République

Photo : YONHAP News

Le 20e président de la République Yoon Suk-yeol est arrivé au pouvoir aujourd’hui. Ayant remporté l’élection présidentielle le 9 mars dernier, il a enfin accédé à tous les pouvoirs du chef de l’Etat. Il a commencé sa première journée de travail à minuit dans le bunker souterrain du nouveau bureau présidentiel situé dans le quartier de Yongsan à Séoul, en écoutant le compte rendu de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Ce rituel de la première mission du président a été lancé par Lee Myung-bak, et depuis il a été effectué dans le bureau du comité de transition ou à la maison privée du numéro un. Or, Yoon est sorti des sentiers battus et a choisi cet endroit probablement dans l’intention de dissiper le souci sur les lacunes de sécurité nationale liées au déplacement du bureau présidentiel.À la même heure, la cloche de Bosingak, en plein cœur de la capitale, a retenti pour marquer le coup d’envoi du mandat du nouveau leader.Ce matin, Yoon Suk-yeol doit se rendre au cimetière national de Séoul avant d’assister à la cérémonie d’investiture. Une fois l’événement terminé, il retournera au bureau présidentiel nouvellement mis en place dans le bâtiment du ministère de la Défense afin de recevoir des délégations diplomatiques étrangères.