Cérémonie d’investiture de Yoon Suk-yeol, 20e président de Corée du Sud

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui, mardi 10 mai, que Yoon Suk-yeol est officiellement devenu le 20e président sud-coréen et sera investi lors d’une cérémonie solennelle. Avec pour slogan « A nouveau, la République de Corée! Un nouveau pays à la souveraineté du peuple ».Avant cela, des événements préalables se déroulent en ce moment même sur l’esplanade de l’Assemblée nationale, à Séoul. La cérémonie proprement dite d’investiture y débutera à 11h avec l’arrivée du couple présidentiel.Quelque 41 000 personnes, dont 24 000 citoyens ordinaires, y sont attendues. Parmi les invités de marque étrangers, Douglas Emhoff, époux de la vice-présidente des Etats-Unis Kamala Harris, Wang Qishan, vice-président chinois, et Yoshimasa Hayashi, ministre japonais des Affaires étrangères. Pour la première fois, trois anciens prisonniers de guerre sud-coréens ayant fui la Corée du Nord ont eux aussi été conviés à ce moment fort.Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau dirigeant sud-coréen et son épouse Kim Keon-hee descendront de la voiture à l’entrée du Parlement pour se déplacer à pied jusqu’à l’estrade, aménagée à environ 180 mètres de là.Dans la tribune seront présents le couple présidentiel, le désormais ex-président Moon Jae-in et sa femme, d’autres anciens chefs de l’Etat ou leur famille, les présidents de l’Assemblée, de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale, le Premier ministre sortant ainsi que les chefs de file des partis politiques.Yoon, après y avoir prêté serment, en descendra pour prononcer son discours d’investiture sur une scène d’à côté tournée vers les invités. Il placera son adresse sous le signe de la liberté, des droits de l’Homme, de l’impartialité et de la solidarité, et annoncera sa mission fondée sur ces valeurs : faire de la Corée du Sud une nation où le peuple est souverain et qui assume sa responsabilité au sein de la communauté internationale.A l’issue de la cérémonie, Yoon Suk-yeol se rendra au nouveau siège de la présidence de la République à Yongsan au centre de Séoul, où il doit notamment recevoir des émissaires étrangers. Dans l’après-midi, il retournera au Parlement pour assister à une célébration de son investiture, avant de se déplacer vers l’hôtel Shilla pour une soirée.