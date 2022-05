Premiers ennuis pour Yoon Suk-yeol : plus de la moitié des ministres ne sont pas confirmés à leur poste

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a pris ses fonctions de président de la République. Pourtant, au milieu de cette euphorie, les ennuis commencent déjà, puisqu’il a du mal à composer son gouvernement.Le Premier ministre Han Duck-soo, qu’il a choisi, a été interrogé il y a une semaine par l’Assemblée nationale. On ne sait cependant pas encore quand celle-ci mettra au vote le projet de l’approbation de sa nomination. Et seuls sept des 18 ministres proposés ont été confirmés, alors qu’il en faut au moins 15 pour tenir le conseil des ministres. Il semble donc inévitable que certains membres de l'administration de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon, y soient présents pour le moment.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) demande au Minjoo, la majorité parlementaire, de finir rapidement les procédures d’audition. Pour la formation désormais au pouvoir, le temps presse, car le nouveau gouvernement souhaite adopter ce jeudi, en conseil des ministres, son premier projet d’additif au budget pour compenser les pertes des petits commerces touchés par les restrictions sanitaires liées au COVID-19, comme s’y était engagé le candidat Yoon.Cependant, la principale force de l’opposition ne l’entend pas de cette oreille. Elle est allée jusqu’à porter plainte contre deux ministres désignés. Il s’agit de Chung Ho-young et de Won Hee-ryong, choisis respectivement à la tête du ministère de la Santé et de celui de l’Aménagement du territoire.