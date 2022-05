Sondage : 52 % de la population s'attendent à une bonne gouvernance du président Yoon

Photo : KBS News

Quelles sont les attentes de la population quant au nouveau gouvernement ? Selon un sondage mené par la KBS, plus de la moitié des personnes interrogées a répondu que le nouveau président Yoon Suk-yeol allait bien diriger l’Etat.Parmi les défis que le dirigeant fraîchement investi doit relever, l’unité nationale et la résolution des conflits ont été désignées comme les principales priorités, mais beaucoup ont estimé que la possibilité de coopération entre le parti au pouvoir et les formations d'opposition était faible. Plus précisément, 52,2 % des sondés ont misé sur une bonne gouvernance du nouveau leader alors que 41,8 % ont dit le contraire. La part de l’opinion positive a ainsi affiché une baisse de 6 points tandis que celle négative a gagné 6,3 points par rapport à l’enquête effectuée le mois dernier.Parmi les partisans du Parti du pouvoir du peuple (PPP), neuf personnes sur dix estiment que Yoon exercera la fonction correctement alors que huit partisans du Minjoo sur dix ont répondu qu’il n’allait pas bien gouverner le pays.A la question « quelles sont les politiques à mettre en œuvre en premier parmi les chantiers prioritaires présentés par la nouvelle administration ? », la réforme de la fiscalité immobilière et l'aide au logement pour les jeunes ont été mises en avant dans le domaine économique. Dans le secteur social, une sanction stricte des pratiques déloyales au travail et des grèves illégales a été le thème le plus plébiscité, devant la réforme nationale des retraites. En matière de diplomatie, la politique multilatérale et le renforcement de la sécurité économique l’emportent sur la capacité de répondre à la Corée du Nord et le renforcement de l'alliance militaire Séoul-Washington.Concernant la coopération politique entre la formation présidentielle et d’autres partis, 83 % des interrogés ont répondu que la possibilité était faible, contre 12,3 % qui ont estimé qu’elle était fortement probable. A la question de savoir quel rôle est le plus important pour cette collaboration, celui du président est arrivé en tête avec 34,7 %, suivi du Minjoo avec 25,3 % et du PPP avec 20,8 %.Cette enquête a été effectuée par Korea Research pour le compte de la maison-mère de KBS WORLD Radio. Pendant deux jours à partir du 6 mai, environ 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans y ont participé dans tout le pays. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Plus d'informations sont disponibles sur le site internet de la KBS.