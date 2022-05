Fin de la distanciation sociale : les sud-Coréens rouvrent leur porte-monnaie

Photo : KBS News

Dans un contexte où les règles liées à la distanciation sociale due au COVID-19 ont été levées pour la première fois en deux ans, les activités en plein air ont augmenté. De plus, en ce mois riche en fêtes consacrées à la famille, les sud-Coréens rouvrent leur porte-monnaie.A l'échelle nationale, les ventes des grands magasins ont en effet enregistré une croissance à deux chiffres pendant le pont qui a débuté jeudi dernier avec la Journée des enfants et terminé dimanche avec celle des parents.Plus précisément, les ventes du grand magasin Shinsegae ont augmenté du 5 au 8 mai de 46,5 % par rapport à la même période l'an dernier. Celles de produits liés aux sorties ont affiché des hausses particulièrement importantes : la mode féminine (64,8 %), celle masculine (56,3 %), les habits de golf (70,9 %), les vêtements outdoor (75,8 %) et les cosmétiques (55,2 %).Quant à son concurrent Hyundai, il a vu ses ventes progresser de 44,2 %. Les articles destinés aux équipements de plein air (75,2 %) et ceux de golf (72,9 %) ont enregistré les taux de croissance les plus élevés, devant la mode féminine (63,1 %) et les produits de beauté (55,7 %).La même tendance est observée pour l’enseigne Lotte avec une croissance de 55 % au cours de cette période. En particulier, les ventes des produits pour bébés et enfants ont plus que doublé.