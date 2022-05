Première rencontre entre Park Jin et Yoshimasa Hayashi

Photo : YONHAP News

Le candidat de Yoon Suk-yeol au poste de ministre des Affaires étrangères, Park Jin, a reçu à dîner, hier, le chef de la diplomatie japonaise Yoshimasa Hayashi, émissaire spécial du Premier ministre Fumio Kishida à la cérémonie d’investiture du nouveau président sud-coréen.Les deux hommes ont alors échangé sur les meilleurs moyens de développer les relations Séoul-Tokyo, orientées vers l’avenir, avant d’afficher leur convergence de vue sur la nécessité de réchauffer au plus vite les liens bilatéraux, d’autant que la récente situation dans la région est grave. Sans oublier le renforcement de la coopération à deux ou à trois avec Washington sur fond de changement rapide de circonstances non seulement sur la péninsule mais aussi dans le monde.Dans la foulée, les deux parties se sont mises d’accord sur la nécessité de raviver l’esprit de la fameuse déclaration commune signée en 1998 entre le président sud-coréen de l’époque Kim Dae-jung et le Premier ministre japonais d’alors Keizo Obuchi pour enterrer le différend historique des deux voisins et pour sceller un nouveau partenariat. Yoon entend d’ailleurs améliorer les relations avec l’archipel sur la base de cet accord.Pourtant, sur ce contentieux mémoriel, le Japon semble toujours camper sur sa position. Il demande toujours au pays du Matin clair d’honorer le traité de 1965 visant à normaliser les relations entre les deux nations et celui de 2015 sur les femmes de réconfort.Cela dit, la conversation entre Park et Hayashi s’est déroulée dans une ambiance relativement cordiale. Et elle a également été consacrée à plusieurs dossiers en suspens. Il s’agit notamment de rouvrir le vol direct Gimpo-Haneda et de réautoriser les voyages sans visa pour les citoyens des deux pays.Le ministre nippon sera reçu aujourd’hui par le nouveau dirigeant sud-coréen. L’occasion pour lui de transmettre une lettre personnelle de son Premier ministre.