L'excédent commercial de la Corée du Sud a atteint 6,73 milliards de dollars en mars

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a conservé une balance courante positive en mars dernier et ce pour le 23e mois consécutif depuis mai 2020. Selon les chiffres provisoires affichés par la Banque de Corée (BOK), le volume excédentaire a toutefois diminué de 770 millions de dollars en glissement annuel pour atteindre 6,73 milliards il y a deux mois, contre 7,5 milliards un an plus tôt.Au premier trimestre 2022, l'excédent courant était de 15,06 milliards de dollars alors qu’il s’est élevé à 22,34 milliards au premier trimestre de l'année dernière.Par catégorie, le surplus du compte des biens n'était que de 5,31 milliards de dollars, en baisse de 2,54 milliards par rapport à l'année précédente. En cause : les importations des matières premières ont connu une hausse de 27,9 % alors que les exportations de semi-conducteurs et de produits pétroliers ont progressé de 18,2 %.Le solde des services est repassé dans le vert en mars, passant d'un déficit de 1,1 milliard de dollars il y a un an à un surplus de 360 millions de dollars. Ce revirement s’explique par un trop-plein de 1,55 milliard observé dans le domaine des transports.De son côté, l'excédent du solde des revenus primaires nets a progressé de 5,37 milliards de dollars en mars. Dans le cas des investissements directs, les sud-Coréens ont versé 9,11 milliards de dollars à l'étranger alors que les investisseurs étrangers ont placé 2,84 milliards au pays du Matin clair.