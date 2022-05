Yoon Suk-yeol place la liberté au cœur de son discours d’investiture

Photo : YONHAP News

Le nouveau président de la République sud-coréenne a prêté serment aujourd’hui, au cours de la cérémonie d’investiture sur l’esplanade de l’Assemblée nationale. Puis, Yoon Suk-yeol a prononcé son premier discours.Prononcé 35 fois en quelque 20 minutes, le mot « liberté » a marqué la première allocution de son quinquennat. Selon lui, il faut redécouvrir sa valeur universelle, et dans l’histoire de l’Humanité, « la prospérité et l’opulence fleurissaient là où les droits politiques et le marché libres respiraient ».Le nouveau chef de l’Etat a également affirmé que si la liberté d’un individu était usurpée, celle de l’ensemble de sa communauté pouvait être menacée. Et de souligner d’emblée la nécessité pour chacun de respecter des règles impartiales pour devenir un citoyen libre.Yoon a passé en revue les thèmes prioritaires de son mandat. Ils concernent notamment la polarisation de la société et les conflits entre les classes. Le dirigeant a alors affiché son ambition d’y trouver des solutions à travers une croissance économique rapide, qui selon lui, permettra à beaucoup de sud-Coréens de trouver de nouvelles opportunités. Et d’ajouter qu’une telle croissance ne sera possible que par les sciences, les technologies et l’innovation.Sur la Corée du Nord, le nouveau numéro un sud-coréen a promis de laisser la porte ouverte au dialogue avec elle pour résoudre son dossier nucléaire, de manière pacifique, et de préparer un plan audacieux si le régime de Pyongyang abandonne substantiellement son programme atomique.