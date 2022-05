Construction navale : record de commandes en avril

Photo : YONHAP News

La construction navale sud-coréenne a enregistré le mois dernier le carnet de commandes le plus garni en six ans grâce à l'amélioration des conditions du marché.Selon les données publiées aujourd’hui par le cabinet britannique Clarkson Research, les demandes mondiales de navires ont chuté en avril de 36 % par rapport au mois précédent pour atteindre 2,51 millions de tonnes brutes compensées (TBC), soit 71 navires. Pourtant, les entreprises sud-coréennes s’en sont bien sorties en décrochant des contrats de 820 000 TBC, à savoir 16 navires, se classant deuxième après la Chine dont les commandes ont atteint 1,54 million de TBC avec 45 navires.En termes de commandes cumulées entre janvier et avril 2022, le pays du Matin clair a enregistré 5,81 millions de TBC, soit une augmentation de 11 % par rapport à la même période de l'an dernier, représentant une part de marché de 46 %.En particulier, le carnet de commandes s’est élevé à 688 navires, soit 32,68 millions de TBC à la fin du mois dernier. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le mois d’avril 2016.Le mois dernier, le prix de commande unitaire s’est élevé à 143 millions de dollars en Corée du Sud, soit 66 % de plus que 86 millions de dollars dans l’empire du Milieu. En effet, le voisin chinois a reçu des demandes principalement de petits porte-conteneurs et de vraquiers à faible marge tandis que le pays du Matin clair a raflé les commandes pour les transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) à forte valeur ajoutée et les porte-conteneurs d’une capacité supérieur à 8 000 EVP. 1 EVP est un conteneur de 20 pieds.L'indice des prix de la construction navale de Clarkson, qui indique la variation des prix des navires nouvellement construits, a gagné 1,6 point en un mois pour atteindre 157,78 points en avril dernier.