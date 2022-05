Le président Yoon Suk-yeol investi aujourd’hui

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui, mardi 10 mai, que Yoon Suk-yeol est officiellement devenu le 20e président de la République sud-coréenne. Yoon, âgé de 62 ans et élu le 9 mars dernier, a été investi lors de la cérémonie solennelle, qui a commencé à 11h sur l’esplanade de l’Assemblée nationale, à Séoul.Comme le veut la tradition, il est d’abord allé au cimetière national, situé dans la capitale, pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la patrie. Puis, 10 minutes avant le début de la cérémonie, le nouveau chef de l’Etat et son épouse Kim Keon-hee sont descendus de la voiture à l’entrée principale du siège du Parlement et ont reçu des bouquets de fleurs de la part des enfants venus de Daegu et Gwangju, deux villes emblématiques de l’antagonisme régional du pays. Un geste se voulant rassembleur.Le couple s’est ensuite déplacé à pied jusqu’à l’estrade, aménagée à environ 180 mètres de là, en saluant les citoyens.Vêtus d’un costume bleu marine et d’une robe blanche respectivement, Yoon et Kim sont montés avec 20 représentants dits de l’espoir choisis par le comité de préparation de l’investiture sur la tribune, où étaient déjà présents le désormais ex-président Moon Jae-in, sa prédécesseure Park Geun-hye ainsi que plusieurs autres invités de marque.L’ancien chef de l’Etat Lee Myung-bak, actuellement derrière les barreaux, y a été représenté par sa femme et l’un de ses prédécesseurs Roh Tae-woo, disparu l’an dernier, par sa fille. L’épouse du président Roh Moo-hyun, également décédé, n’a pu assister à l’événement pour des raisons de santé.La cérémonie a débuté par le serment d’allégeance au drapeau national. Quatre héros du pays sélectionnés, dont un ancien soldat rescapé du torpillage de la corvette Cheonan par la Corée du Nord, en 2010, l’ont prononcé ensemble. La basse de renom Youn Kwang-chul a entonné l’hymne national accompagné d’un chœur d’enfants multiculturel.Lors de son discours d’investiture prononcé après avoir prêté serment, Yoon a affiché son ambition de construire une Corée du Sud basée sur la démocratie libre et l’économie de marché où le peuple est souverain. Prononcé 35 fois en quelque 20 minutes, c'est le mot « liberté » qui a marqué la première allocution de son quinquennat. Selon lui, il faut redécouvrir sa valeur universelle, et dans l’histoire de l’Humanité, « la prospérité et l’opulence fleurissaient là où les droits politiques et le marché libres respiraient ».A l’issue de la cérémonie, il s’est rendu au nouveau siège de la présidence de la République à Yongsan au centre de Séoul, où il doit notamment recevoir des émissaires étrangers.