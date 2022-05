Le sentier de randonnée du mont Bukak et la Maison bleue accessibles au public

Photo : YONHAP News

Le sentier de randonnée menant au mont Bukak, situé juste derrière la Cheongwadae, l’ancien bureau présidentiel, dont l’accès restait fermé pour des raisons de sécurité, vient d’être entièrement ouvert pour la première fois depuis 54 ans.Une cérémonie s'est tenue ce matin devant la porte Chunchu à la Maison bleue afin de marquer sa réouverture, réunissant des résidents locaux, des guides-conférenciers du patrimoine culturel et des bénévoles. Elle a été ensuite suivie d'une série de célébrations comme la lecture d'un poème de félicitations, un spectacle de tambour et l'ouverture officielle de cette porte.Pour rappel, la montagne Bukak est devenue une terre interdite d’accès pour le public en 1968. Cette année-là, un commando nord-coréen s’y était infiltré pour tenter d’assassiner le président de l’époque. Parmi les 31 agents communistes, tous ont été tués sauf un survivant, dénommé Kim Shin-jo qui se convertira au libéralisme démocratique et deviendra plus tard un pasteur chrétien. Ensuite, le mont a été partiellement accessible en 2006 avant de le redevenir entièrement aujourd’hui.Un autre événement a eu lieu à 11 heures pour officialiser l'ouverture de la porte Chunchu. Il a commencé par un spectacle de congratulations sous le thème de « Notre promesse » qui a ainsi marqué la restitution de l’ancien palais présidentiel au peuple. Un défilé symbolisant « Echo de l'espoir » s'y est ensuite déroulé.Près de 74 représentants du peuple, dont des riverains, étudiants et des personnes issues des classes défavorisées, sont entrés ensemble par la porte principale pour montrer symboliquement le retour de la Cheongwadae à la patrie.La Maison bleue sera ouverte tous les jours de 7h à 19h. Six séances sont prévues chaque jour et le nombre de visiteurs est limité à 6 500 personnes par session et à 39 000 individus par jour. Divers événements auront lieu jusqu'au 22 mai afin de célébrer ce moment historique.