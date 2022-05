Investiture de Yoon Suk-yeol : la Chine et le Japon envoient ses émissaires spéciaux

Photo : YONHAP News

La Chine a envoyé à la cérémonie d’investiture de Yoon Suk-yeol son vice-président Wang Qishan, un rang supérieur d’un cran à celui de ses anciens émissaires. Une décision qui peut illustrer sa reconnaissance de l’importance de la Corée du Sud sur fond de sa concurrence stratégique avec les Etats-Unis. Pékin semble aussi souhaiter développer ses relations avec Séoul.Pourtant, l’empire du Milieu scrute toujours de près l’évolution de la situation dans la péninsule et celle de ses liens avec le pays du Matin clair après la prise de fonction du nouveau dirigeant. Son regard est aussi tourné vers la concrétisation des promesses électorales du candidat Yoon. Pendant sa campagne, celui-ci s’est engagé à installer un nouveau bouclier antimissile américain, le THAAD, dans son pays, un déploiement auquel est opposée la Chine, et à rejoindre le Quad, l’alliance sécuritaire anti-Pékin des Etats-Unis avec le Japon, l’Inde et l’Australie.Quant au Japon, il a dépêché son ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, un proche du Premier ministre. C’est le premier déplacement à Séoul d’un chef de la diplomatie nippone depuis quatre ans. L’enjeu de sa présence n’est pas mince. Hayashi sera reçu en tête-à-tête par Yoon Suk-yeol. L’occasion pour lui de transmettre à celui-ci une lettre personnelle de Fumio Kishida.Pourtant, l’archipel n’a pas changé sa position à l’égard des différentes brouilles bilatérales avec son voisin, en particulier sur le dédommagement des victimes sud-coréennes du travail forcé et de l’esclavage sexuel pendant la Seconde guerre mondiale.