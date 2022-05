COVID-19 : la tendance baissière des nouveaux cas stagne

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 49 933 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés, soit un recul de quelque 1 200 contaminations en une semaine. Cela dit, la tendance baissière semble évoluer très lentement.D’après les autorités sanitaires, le nombre de patients progresse notamment chez les 10-29 ans. Explication à cela : l’effet week-end prolongé. De quoi les amener à évoquer la possibilité d’une légère hausse des infections dans les prochains jours.Par ailleurs, la nouvelle administration pourra adopter un système de lutte contre l’épidémie différent de celui de sa prédécesseure. Elle avait d’ores et déjà promis de mener une règle sanitaire scientifiquement fondée pour un retour rapide à la vie d’avant-COVID.Concrètement, son comité de transition avait annoncé que le nouvel exécutif n’imposerait pas de mesures de distanciation sociale, de manière uniforme, même si ces contraintes sont nécessaires. Il doit aussi décider de lever ou non l’obligation d’isolement de sept jours en cas d’infection, une exigence qui ne sera plus en vigueur à compter du 23 mai, selon le calendrier fixé par le gouvernement sortant.