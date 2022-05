Fin de l’audition de confirmation du candidat au poste de ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

Le Parlement a fini d’auditionner le très controversé candidat au poste de ministre de la Justice Han Dong-hoon dans la nuit de lundi à mardi, après plus de 17 heures de tractations.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation de Yoon Suk-yeol qui l’a proposé, a demandé au Minjoo, qui est désormais la principale force de l’opposition, d’adopter un rapport sur les résultats de l’audition. Une demande qui n’a pas été acceptée.Les députés membres du Minjoo de la commission compétente, celle de la législation et des affaires juridiques, ont interrogé Han sur plusieurs soupçons d’irrégularités pesant sur lui et sur sa fille lycéenne qui aurait bénéficié de multiples prérogatives douteuses pour réussir son futur examen à l’université. Bien évidemment, l’intéressé a nié ces allégations.Interrogé sur la possibilité pour le futur garde des Sceaux de renoncer à intervenir dans les enquêtes du Parquet, si sa nomination est confirmée, le candidat a répondu par l’affirmative.