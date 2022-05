Xi Jinping invite Yoon Suk-yeol en Chine

Photo : YONHAP News

Le nouveau chef de l'Etat sud-coréen a reçu hier plusieurs délégations étrangères dont celles des Etats-Unis, de la Chine et du Japon après la cérémonie de son investiture.En particulier, le vice-président chinois Wang Qishan a transmis à Yoon Suk-yeol la volonté de Xi Jinping de l’inviter en Chine au moment opportun pour les deux pays. A son tour, le nouveau numéro un sud-coréen a également souhaité que son homologue chinois se rende en Corée du Sud. Et les deux parties ont réaffirmé leur volonté de hisser à un niveau supérieur les relations bilatérales dans plusieurs domaines.Sur le dossier nucléaire nord-coréen, les deux hommes ont exprimé leur volonté commune de dénucléariser la péninsule de manière pacifique.Quant au chef de la délégation américaine, le second gentleman, Douglas Emhoff, a apporté une lettre du dirigeant américain Joe Biden. Le conjoint de la vice-présidente américaine Kamala Harris a expliqué que ce document soulignait notamment la volonté du locataire de la Maison blanche de coopérer étroitement avec Yoon pendant son quinquennat. De son côté, le leader sud-coréen a salué la solidité de l’alliance avec Washington en la qualifiant de « cas le plus exemplaire ».Enfin, le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a lui aussi transmis au chef de l'Etat fraîchement investi la lettre de son Premier ministre. Yoon Suk-yeol a exprimé son souhait de rencontrer Fumio Kishida. Et d’ajouter qu’il est nécessaire de communiquer plus étroitement afin de relancer les échanges des citoyens des deux nations voisines.