Photo : YONHAP News

Le nombre de salariés a grimpé de 865 000 le mois dernier en glissement annuel, soit le plus haut niveau en 22 ans. Il s’agit également d’une augmentation pour le 14e mois consécutif.D’après les chiffres publiés par l’Institut national des statistiques (Kostat), plus de 28 millions d'individus avaient un travail en avril.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans s’est élevé à 62,1 %, soit une progression de 1,7 point par rapport à l’an dernier. Celui de la population active, quant à lui, a atteint 68,4 %, une hausse de 2,2 points en un an.Quant au nombre de demandeurs d’emploi, il a baissé de 283 000 en atteignant 864 000. Le taux de chômage a lui aussi reculé de 1 point sur un an pour s’établir à 3 %, soit le niveau le plus bas depuis juin 1999.