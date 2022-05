Le Choson Sinbo critique le gouvernement de Yoon Suk-yeol, le jour de son investiture

Photo : KBS News

Le Choson Sinbo a reproché à l’administration de Yoon Suk-yeol d’envenimer les tensions sur la péninsule coréenne. Le journal officiel de Jochongryon, l'association des Coréens pro-Pyongyang au Japon, a publié hier un article consacré au nouveau gouvernement sud-coréen, seulement quatre heures après la cérémonie d’investiture du nouveau président de la République.Selon le quotidien, le nouveau gouvernement sud-coréen se positionne contre la Corée du Nord et est soumis à Washington alors que celui-ci exerce une mainmise sur la communauté internationale pour maintenir sa souveraineté.Le journal basé au Japon a fustigé les agissements du président fraîchement investi qui, « au nom du rétablissement de l’alliance Corée-USA, sollicite son homologue américain pour normaliser les exercices militaires conjoints et déployer les actifs stratégiques des GI’s afin de renforcer les capacités des frappes préventives à l’égard de Pyongyang. »Le média de propagande Ryomyong a également pointé du doigt Yoon Suk-yeol en évoquant l’envoi d'émissaires à Tokyo le mois dernier. Il a critiqué son entourage, constitué, selon lui, seulement de pro-américains, pro-japonais et anti-nord-coréens.Néanmoins, la voix du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, destiné au peuple nord-coréen, est resté silencieux à propos de l’arrivée au pouvoir du nouveau leader au sud du 38e parallèle.