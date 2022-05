Lancement d’un groupe de travail dédié à l’éventuel essai nucléaire de Pyongyang

Photo : KBS News

L’armée sud-coréenne a lancé hier une task force pour répondre à l’éventuel essai nucléaire de la Corée du Nord en estimant que la prochaine tentative est imminente. Cette équipe est composée des principales personnalités du ministère de la Défense et de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), et a à sa tête le directeur général de la politique nord-coréenne du ministère. Sa mission est de faire face immédiatement aux bravades militaires de Pyongyang comme le lancement de missiles.Selon un responsable, les autorités militaires surveillent attentivement les moindres mouvements du royaume ermite et maintiennent un système de réponse solide. Elles prévoient le 7e test nucléaire pour bientôt d’autant plus que le nouveau président sud-coréen vient d’arriver au pouvoir.Pour rappel, le pays communiste a effectué le 4 mai un tir d’un projectile présumé être un missile balistique intercontinental (ICBM), avant de lancer trois jours plus tard un missile mer-sol balistique (SLBM) depuis un sous-marin en immersion.