COVID-19 : l’exécutif et le PPP d'accord pour le montant du dédommagement pour les petits commerçants

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le parti au pouvoir sont convenus du montant du dédommagement des petits commerçants et des micro-entrepreneurs frappés par la pandémie de COVID-19.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a annoncé ce matin que l’exécutif avait accepté de verser au minimum 6 millions de wons, soit 4 450 euros, à 3,7 millions de personnes. Y compris les gérants des PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards de wons, l’équivalent de 2,2 millions d’euros. Le nouveau parti présidentiel compte indemniser entièrement les pertes subies, et élargir l’assistance aux domaines qui était exclus jusque-là comme les secteurs du tourisme, l’industrie du spectacle et de l’exposition et celle du transport aérien. Il prévoit aussi d’offrir une aide d’urgence maximale d'un million de wons aux classes à bas revenus.Le chef de son groupe parlementaire Kweon Seong-dong a expliqué avoir demandé d’établir, pour ce projet, le deuxième additif au budget d’au moins 33 000 milliards de wons ou 24,5 milliards d’euros. Si on y ajoute la première enveloppe supplémentaire de l’année, cette somme correspond au montant promis par le nouveau président Yoon Suk-yeol, à savoir 50 000 milliards de wons.D’après le vice-Premier ministre à l'Economie, Choo Kyung-ho, tous les camps politiques doivent s’unir pour soutenir la vie du peuple, et cette rallonge sera financée par le remaniement des dépenses publiques. Le PPP a également confirmé qu’aucun emprunt d’Etat ne sera émis pour atteindre cet objectif.