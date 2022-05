COVID-19 : le gouvernement planche sur la période de stabilité de la gestion de l’épidémie

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires ont tenu ce matin leur première réunion sur la lutte contre le COVID-19 sous la nouvelle administration de Yoon Suk-yeol. Le vice-ministre de la santé Lee Ki-il, qui l’a présidée, a déclaré que la situation épidémique actuelle était à un niveau moyen, similaire à celle de janvier dernier avant la vague Omicron. Le gouvernement discutera la semaine prochaine de l’entrée dans la période de stabilité prévue le 23 mai, où le confinement pour les personnes infectées sera complètement levé.La réunion a porté également sur la réalisation de « la feuille de route en 100 jours de réponse urgente au COVID-19 » présentée par le comité de transition. Lee Ki-il a de nouveau souligné les quatre défis principaux à relever dans ce cadre : les mesures de prévention basées sur les fondements scientifiques, le système durable de réponse à l’épidémie, la protection des classes vulnérables, et la fourniture des vaccins et des traitements sûrs.Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 43 925 nouvelles contaminations, soit 5 139 de moins qu’il y a une semaine. Jusqu’à présent, près de 17,6 millions d’habitants ont déjà été infectés. Le nombre de patients en état grave a baissé à 383, et celui de mort a augmenté de 29.