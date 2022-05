La NHRCK défavorable à l’interdiction des téléphones dans les dortoirs des lycées

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, beaucoup de lycées interdisent l’utilisation des téléphones portables dans l’établissement. Mais d’après la Commission nationale des droits de l’Homme (NHRCK), prohiber l’utilisation de ces gadgets dans les dortoirs constitue une atteinte à la liberté d’action et de communication. En effet, la commission a été saisie par un élève inscrit dans un lycée doté d’un dortoir et a rendu un jugement en ce sens.D’après le plaignant, son école ne permet, excepté les jours fériés, d’utiliser les téléphones pendant seulement six heures à partir de 7h30 du matin. Pour le reste, il est tout bonnement interdit. Il a également ajouté que l’utilisation d’autres appareils électroniques, tels qu’un ordinateur portable ou une tablette, ailleurs que dans un endroit précis, est interdite. En cas de non-respect ? Une confiscation pendant un mois.La défense n'a pas nié ces allégations, mais en revanche, elle a contesté le fait que les professeurs chargés de surveiller les élèves contrôlent l’utilisation des portables. Et elle a indiqué qu’en cas de demande, ces derniers avaient accès à tout moment à leurs smartphones. L’établissement a tenu à rappeler que le règlement du dortoir est divulgué par avance aux jeunes et que ces derniers l’ont approuvé.Cependant, la commission a donné gain de cause à la partie plaignante. Elle a jugé que le lycée a réduit excessivement la liberté d’action et de communication de ses élèves. Avant d’ajouter que d’autres moyens de minimiser cette atteinte existe, en ne restreignant l’utilisation du téléphone que pendant les cours par exemple.Et même si la direction a prévenu ses élèves des règles mises en place, l'organe national a estimé que ces dernières ne comportaient pas les clauses garantissant les droits des lycéens prévus par la Constitution. Il a ainsi recommandé au lycée incriminé de modifier sa charte de son dortoir.