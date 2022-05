Première journée de travail de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le nouveau chef de l’Etat Yoon Suk-yeol, investi hier, s’est rendu ce matin à son nouveau bureau présidentiel à Yongsan. Il continuera de séjourner dans son appartement privé situé dans le sud de Séoul et rejoindra tous les matins son lieu de travail jusqu’à la fin des travaux de la résidence présidentielle.Lors de la première réunion avec les conseillers, le président a affirmé que l’économie sud-coréenne s’essoufflait, et la flambée des prix représentait le défi le plus urgent à relever, en demandant d’analyser les raisons et d’établir les dispositifs nécessaires pour la juguler.Ensuite, Yoon a ordonné d’indemniser dans les plus brefs délais les petits commerçants touchés par la pandémie même s’il est nécessaire d’avancer l’exécution du budget. Il a également souligné l’importance de respecter l’autonomie des secteurs privés dans l’économie comme la société, en indiquant que les jugements du gouvernement ne prévalent pas sur tout.Par ailleurs, Yoon a discuté brièvement avec des journalistes avant d’entrer dans le bâtiment, une démarche sans précédent. Sur la question concernant l’absence de message sur la cohésion sociale dans son discours d’investiture, il a déclaré que la politique elle-même constituait un processus pour unir le peuple, et que son allocution se focalisait plutôt sur les valeurs à suivre. A propos de la nomination supplémentaire des ministres dont les auditions de confirmation sont en cours, il a simplement répondu qu’il y réfléchirait.