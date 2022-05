Le président Yoon enchaîne les rendez-vous avec les émissaires étrangers

Photo : KBS News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a reçu, pour le deuxième jour d’affilée, des émissaires étrangers venus pour assister à sa cérémonie d’investiture. Ce matin, il s’est entretenu tour à tour avec l’ancienne présidente indonésienne Megawati Sukarnoputri, le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra, et le président du Sénat canadien George Furey.Puis, le nouveau chef de l’Etat a rencontré les membres de la délégation de l’Arabie saoudite dont Yasir Al-Rumayyan, directeur du Fonds public d'investissement du pays. Cet après-midi, il discutera avec des députés japonais. Au total sept réunions diplomatiques sont programmées aujourd’hui.Lors de son entrevue avec sa première invitée du jour, Sukarnoputri, Yoon a salué l’ex-présidente qui a contribué au développement des relations entre Séoul et Jakarta. Selon lui, l’Indonésie est un partenaire stratégique particulier de la Corée du Sud, et il s’attend à son soutien en tant que pays président du G20 cette année et nation hôte de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean) l’an prochain. Son interlocutrice lui a transmis les salutations et la lettre de félicitations de l’actuel président indonésien Joko Widodo, en affirmant que ce dernier souhaitait la visite de Yoon en Indonésie.Hier déjà, Yoon avait enchaîné six rendez-vous avec des émissaires étrangers, dont notamment le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi et le vice-président de la Chine Wang Qishan.