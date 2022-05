Séoul va débloquer 13,8 millions de dollars pour les réfugiés syriens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud fournira une aide humanitaire de 13,8 millions de dollars en faveur des réfugiés syriens. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce projet a été dévoilé hier lors de la 6e conférence de Bruxelles sur l'aide à apporter pour l'avenir de la Syrie et des pays de la région.Ce soutien concernera les réfugiés et les ressortissants syriens ainsi que leurs principaux pays d’accueil comme le Liban et la Jordanie. Il consiste à envoyer des denrées alimentaires, de l’eau, des produits liés à l’hygiène et des services de première nécessité.Séoul compte mener à moyen et long terme des projets visant à rétablir les communautés locales. Les femmes et les enfants bénéficieront de l’assistance en priorité.Le pays du Matin clair ambitionne ainsi de jouer un rôle primordial pour la résolution des crises mondiales.