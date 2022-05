Photo : YONHAP News

Le Kospi ne parvient toujours pas à se sortir de cette spirale négative. En effet, pour la quatrième séance de suite, l'indice principal a terminé dans le rouge. Aujourd'hui, il clôture à 2 592,27 points (-0,17 %). En revanche, le Kosdaq rebondit enfin. L'indice des valeurs technologiques prend 1,19 % et finit la journée à 866,34 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 344,93 wons (-3,97 wons) et le dollar américain 1 275,30 wons (-1,1 won).