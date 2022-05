Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques semblent se dégrader lentement. Aujourd’hui, dès ce matin, de nombreux nuages gris ont survolé le territoire. Ils se sont quelque peu dissipés dans l’après-midi et ont laissé entrevoir un peu plus le ciel.Du côté des températures, rien à signaler. Le thermomètre a de nouveau été assez élevé sur tout le pays et ce dès la matinée avec des valeurs situées autour de 15°C. Le mercure a continué de grimper et a atteint des températures similaires à hier à savoir, 24°C à Séoul, 26°C à Daejeon ou encore 28°C à Daegu. La ville de Busan et l’île méridionale de Jeju ont tous deux recensé 22°C.