Elections locales 2022 : début de l’inscription des candidats

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que l’inscription des candidats aux élections locales et aux législatives partielles du 1er juin s’est ouverte, pour deux jours. Des scrutins qui seront organisés à peine trois semaines après l’entrée en fonction de l’administration de Yoon Suk-yeol. Leur enjeu est donc majeur pour le quinquennat à venir.Les forces politiques, au pouvoir comme dans l’opposition, repartent donc au combat. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), qui est maintenant la formation gouvernementale, cherche à conforter une dynamique présidentielle pour diriger le pays avec stabilité. Et le Minjoo, le premier parti du Parlement, désormais dans l’opposition, lui, entend prendre sa revanche après la défaite à la présidentielle.A noter que Lee Jae-myung, le rival malheureux de Yoon à l’élection du 9 mars, et Ahn Cheol-soo, l’ex-candidat qui s’est retiré in extremis de la course à la tête de l’Etat, briguent tous deux cette fois un mandat de député. Ils représentent respectivement le Minjoo et le PPP. Les prochaines législatives partielles sont donc érigées en « deuxième tour » de la présidentielle. Et les résultats des consultations du 1er juin doivent peser sur leur avenir politique. De quoi les amener à lancer une bataille qui s’annonce féroce.Après la fin de l’inscription des candidats, ces derniers feront campagne du 19 au 31 mai. Et les électeurs pourront voter par anticipation les 27 et 28 mai.