Le diesel coûte plus cher que l'essence pour la première fois depuis 2008

Photo : YONHAP News

Le prix du diesel a dépassé celui de l'essence pour la première fois en quatorze ans en Corée du Sud.Dans une station service située à Séoul, le gasoil coûte 1 879 wons le litre ou 1,39 euro, soit 10 wons plus chers que l'essence. Cet écart atteint même 100 wons dans certaines stations essence.Hier, le prix moyen du diesel sur le plan national était en effet de 1 947,59 wons, soit 1,48 won de plus que l'essence. Le premier a augmenté de 6 wons par rapport à la veille alors que le second, de 2.Cette inversion du tarif, survenue pour la première fois depuis 2008, est due à la flambée du cours international du diesel, provoquée par la diminution de l'offre suite à la guerre russo-ukrainienne. Ce déficit touche notamment l'Europe, dépendante à 60 % du pays agresseur.Le dégrèvement sur la taxe sur les carburants au pays du Matin clair a également joué en défaveur du diesel, qui alimente les poids lourds et les engins de construction.Effectivement, le gouvernement a baissé ces taxes de 30 % depuis le 1er mai, soit 247 wons pour l'essence contre 174 pour le diesel. L'aide aux carburants a d'ailleurs reculé. Les camionneurs et les propriétaires d'engins de construction devront ainsi payer en moyenne 60 % de plus pour leurs frais en la matière.Même si l'exécutif a décidé d'accorder un soutien supplémentaire en couplage avec le cours des carburants, le prix élevé du diesel se maintiendra pour un certain temps.