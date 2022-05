COVID-19 : la Corée du Nord confirme un premier cas

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Nord a annoncé son premier cas positif au COVID-19.Selon l’information relayée aujourd’hui par son agence de presse officielle, KCNA, des tests ont été effectués le 8 mai sur les membres fiévreux d’une association de la capitale, et leurs résultats ont confirmé qu’ils étaient contaminés par le variant Omicron, BA.2. Le média d’Etat a qualifié cela de « grave urgence nationale » survenue pour la première fois depuis le début de l’épidémie.La KCNA a également rapporté que le Bureau politique du comité central du Parti des travailleurs s’était réuni en présence de Kim Jong-un. Celui-ci a alors ordonné à toutes les villes et communes du pays de se placer sous un confinement strict et d’organiser toutes les activités productives de façon à bloquer parfaitement la propagation du virus.Le dirigeant a précisé que l’objectif était d’éliminer le plus rapidement possible la source d’infection, et de surmonter avec succès cette situation inquiétante. Il a aussi assuré que son pays réussirait à lutter contre la maladie avec le plan d’urgence et prendrait des mesures destinées à puiser le stock de produits médicaux.Dans le même temps, l’homme fort de Pyongyang a demandé de redoubler de vigilance sur les frontières, sur la mer et dans l’air pour prévenir un éventuel vide sécuritaire.C’est la première fois depuis le déclenchement de la pandémie que le royaume ermite fait officiellement état d’un cas de COVID.