Coup d'envoi de l'Art Busan 2022

Photo : KBS News

L'Art Busan 2022, l'une des plus grandes foires d'art de Corée du Sud ouvre ses portes aujourd'hui à Bexco, le palais des congrès de Busan, pour quatre jours.L'édition de cette année rassemblera quelque 3 000 œuvres d'art venues de 133 galeries, dispersées dans 21 pays. Elle est surtout marquée par la présence d'un grand nombre de nouveaux participants étrangers.Une multitude de chefs-d’œuvre sera exposée de diverses manières. Les visiteurs pourront ainsi admirer d'une façon bien originale, un tableau de David Hockney dont la largeur est de 8,7 mètres, un autre de Gustav Klimt, ou une toile de Picasso dont le prix est estimé à 5 milliards de wons, soit environ 3,7 millions d'euros.L'organisateur attend plus de 100 000 visiteurs et surtout une vente totale issue de cet événement qui pourra atteindre 60 milliards de wons ou un peu plus de 44,3 millions d'euros, boostée par la prospérité récente du marché de l'art et la présence de grands noms.