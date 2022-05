IPEF : la participation de Séoul se précise

Photo : YONHAP News

Comme on s’y attendait, la Corée du Sud envisage favorablement sa participation au Cadre économique de l’Indopacifique (IPEF). Un dispositif que les Etats-Unis pourront officiellement lancer lors de la prochaine tournée de leur président Joe Biden à Séoul et à Tokyo, du 20 au 24 mai. Une annonce faite hier par le ministère des Affaires étrangères. Celui-ci a précisé que les discussions en ce sens étaient en cours avec les principaux pays concernés.En juin 2021, l’administration Biden avait annoncé une stratégie visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement américaines notamment en puces à semi-conducteurs et en batteries pour véhicules électriques. Objectif : réduire la dépendance de son pays vis-à-vis de la Chine et élargir la coopération en la matière avec ses alliés et partenaires de la région, bien évidemment excepté l’empire du Milieu. L’idée de créer l’IPEF s’inscrit dans le cadre de ce plan.Si Séoul y prend part, il pourra avoir un accès plus facile aux chaînes d’approvisionnement dans les secteurs des technologies les plus sophistiquées. Et cela sera une opportunité de faire un premier pas vers une alliance « stratégique et globale » avec Washington pour son nouveau gouvernement.Sans surprise, la Chine n’est pas contente. Son vice-président Wang Qishan, qui était présent à la cérémonie d’investiture du nouveau président sud-coréen Yoon Suk-yeol, a martelé que les chaînes d’approvisionnement Séoul-Pékin étaient inséparables. Et les médias d’Etat locaux ont eux aussi lancé une mise en garde.