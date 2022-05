Yoon Suk-yeol envisage un service pour ses compatriotes d'outre-mer

Photo : YONHAP News

Un organe administratif sera mis en place pour permettre aux sud-Coréens résidants à l'étranger d'utiliser facilement les services administratifs dans leur pays de séjour.C'est ce qu'a réaffirmé hier le président Yoon Suk-yeol lors de la réunion avec 1 100 expatriés qui visitaient leur terre d'origine à l'occasion de la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'Etat.En effet, Yoon a voulu tenir l'une de ses promesses électorales, qui n'a pourtant pas été intégrée dans les 110 chantiers prioritaires rendus publics par le comité de transition.Le président a ainsi souligné qu'il déploierait tous ses efforts pour construire une grande communauté de la prospérité du peuple sud-coréen, qu'il soit sur le territoire national ou à l'étranger. Et d'ajouter que des mesures concrètes seront élaborées pour améliorer les droits et intérêts des compatriotes résidant en dehors du pays.Le numéro un sud-coréen s'est également engagé à améliorer le système de vote dédié à ces ressortissants et à renforcer les réseaux de ces derniers par secteur pour y découvrir de nouveaux talents.