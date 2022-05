Yoon Suk-yeol nomme officiellement deux nouveaux ministres

Photo : KBS News

Le nouveau président de la République Yoon Suk-yeol a officiellement nommé aujourd’hui deux nouveaux ministres. Il s’agit de Park Jin et de Lee Sang-min qui dirigeront respectivement le ministère des Affaires étrangères et celui de l’Intérieur et de la Sécurité. Pourtant, le Parlement n’a pas encore adopté un rapport sur les résultats de leurs auditions de confirmation.D’après les explications de la présidence, leur nomination est urgente, puisque le premier doit préparer le nouveau sommet sud-coréano-américain, prévu le 21 mai à Séoul, et le second les élections locales du 1er juin. Le nombre de ministres ainsi nommés porte désormais à neuf.Cet après-midi, Yoon présidera un conseil des ministres extraordinaire, une première réunion depuis son intronisation, mardi. Les participants vont alors décider d’un nouvel additif au budget pour la compensation des pertes des petits commerçants touchés par les restrictions sanitaires liées au coronavirus.De fait, pour que le conseil se réunisse, il faut la présence d’au moins 11 de ses 20 membres : le chef de l’Etat, le Premier ministre et les 18 ministres, selon l’interprétation du ministère de la Législation, alors que la Constitution fait état de 15.Il est donc possible que le président Yoon nomme deux autres ministres dans les prochaines heures avant l’ouverture du conseil. Le cas échéant, des membres du gouvernement sortant pourront y prendre part.Par ailleurs, le nouveau numéro un sud-coréen a nommé hier Kim Kyou-hyun à la tête du Service national du renseignement (NIS). Diplomate de carrière, le nouveau patron de cette agence a occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères et celui de conseiller adjoint à la sécurité nationale sous Park Geun-hye.