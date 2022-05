COVID-19 : la baisse des contaminations se poursuit

Photo : YONHAP News

Un total de 35 906 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés en l’espace de 24 heures, soit un recul de quelque 8 000 contaminations sur une journée et d’à peu près 6 000 cas par rapport à il y a une semaine. Et c’est la première fois depuis début février que le chiffre est retombé sous le seuil des 40 000 pour un jeudi.La propagation de l’épidémie ralentit donc. Cependant, les autorités sanitaires estiment que la cinquième vague se poursuit, portée par le variant Omicron. Elles réitèrent alors leur appel au respect de l’intervalle entre les injections des vaccins et ont mis en place un nouveau protocole de vaccination pour ceux qui ont déjà été testés positifs.Ceux-ci pourront désormais recevoir la troisième et la quatrième doses dans un délai de trois mois suivant la confirmation de la maladie. Jusqu’à présent, ils ont pu se faire administrer les deux premières doses et celles de rappel sans intervalle, à la fin de leur isolement.Dans ce contexte, le centre de gestion de crise vient de rendre public le résultat de son analyse de l’information génétique des variants du coronavirus, détectés en Corée du Sud. Des résultats selon lesquels l’Omicron s’accroche de manière la plus stable aux cellules du corps. La progression accentuée du variant est donc redoutée.