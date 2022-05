Kwon Young-se se dit disposé à aider Pyongyang à lutter contre le coronavirus

Photo : KBS News

L’Assemblée nationale continue d’auditionner les ministres proposés par Yoon Suk-yeol. Aujourd’hui, c’est au tour de Kwon Young-se, choisi à la tête du ministère de la Réunification, chargé des relations avec Pyongyang.Kwon a alors été interrogé sur la possibilité de créer un momentum en faveur du réchauffement des relations intercoréennes en fournissant à la Corée du Nord des vaccins contre le coronavirus et des traitements, d’autant qu’un premier cas de contamination y a été rapporté aujourd’hui.Sans tarder, le candidat a annoncé son intention d’apporter sa coopération en ce sens. Selon lui, le ministère a d’ores et déjà établi un budget afin de livrer le sérum au pays communiste.Sur la politique nord-coréenne de l’administration Yoon, Kwon a affirmé que celle-ci ne chercherait pas forcément à se démarquer de sa prédécesseure. Dans la foulée, il a annoncé que si sa nomination est confirmée, il envisagerait favorablement l’envoi au Nord d’un émissaire spécial, en fonction de l’évolution des liens Séoul-Pyongyang et en consultation avec l’équipe de la diplomatie et de la sécurité.A propos des deux accords majeurs signés entre les deux Corées sous Moon Jae-in, en 2018, celui dit du 27 avril et la déclaration du 19 septembre, le futur ministre les a considérés comme étant positifs dans leur ensemble. Il a cependant ajouté qu’il ne serait pas facile de les appliquer tels qu’ils sont.