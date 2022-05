Photo : YONHAP News

Le temps ne semble pas s’améliorer en Corée du Sud. Aujourd’hui encore, le ciel était copieusement couvert et ce sur tout le pays. Des averses sont même tombées ce matin dans le sud-est, à Busan et à Ulsan.En revanche, les températures continuent de grimper. Il a fait très chaud sur l’ensemble du territoire et toute la journée. Dès la matinée, le thermomètre affichait déjà 15°C en moyenne pour la moitié nord et 16°C pour l’autre moitié. Dans l’après-midi, le mercure s’est envolé dans les parties nord et ouest : 28°C à Séoul, 27°C à Daejeon notamment. La côte est et le littoral sud ont été légèrement plus frais avec 19°C à Gangneung, 21°C à Busan ou encore 24°C sur l’île méridionale de Jeju.