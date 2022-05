Photo : YONHAP News

Journée noire à Yeouido. Le Kospi ne parvient pas à stopper sa chute vertigineuse. L'indice principale de la Bourse de Séoul cède 1,63 % et clôture à 2 550,08 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, quant à lui, trébuche lourdement. Il perd 3,77 % et finit à 833,66 pointsSur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit lourdement face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 354,61 wons (+9,68 wons) et le dollar américain 1 289 wons (+13,7 wons).