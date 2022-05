La Corée du Nord tire trois missiles balistiques vers la mer de l'Est

Photo : KBS News

Pyongyang a lancé ce soir trois missiles balistiques non identifiés en direction de la mer de l’Est, séparant la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C'est ce qu'a fait savoir l’état-major interarmées (JCS). Les analyses sur leur nature, leur portée tout comme leur distance parcourue sont actuellement en cours.Il s’agit de la 16e provocation militaire nord-coréenne de l’année, cinq jours après le tir d’un missile mer-sol balistique stratégique (MSBS), et de la première depuis la prise de fonction du nouveau gouvernement de Yoon Suk-yeol.A noter que le JCS a utilisé le terme « missile balistique non identifié » contre « projectile non identifié », l’expression généralement employée jusqu'à présent. Cette décision résulte de la grande ligne directrice du nouveau président sud-coréen souhaitant adopter une attitude plus ferme vis-à-vis des démonstrations de force de la Corée du Nord.