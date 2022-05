Pyongyang opère un nouveau tir de 3 missiles balistiques à courte portée

Photo : YONHAP News

Décidément, la Corée du Nord poursuit ses essais balistiques. Hier soir, à peine deux jours après l’investiture du nouveau président sud-coréen, le pays communiste a tiré trois missiles balistiques à courte portée.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces engins ont été lancés vers 18h29 depuis Sunan dans la banlieue de Pyongyang en direction de la mer de l’Est. Ils ont parcouru une distance de quelque 360 km à une altitude de 90 km et volé à une vitesse de Mach 5.Le gouvernement de Tokyo a annoncé que les projectiles avaient fini leur course d’une dizaine de minutes en dehors de la zone économique exclusive du Japon.Ces missiles sont présumés être des lance-roquettes multiples géants, l’une des armes phares visant à frapper le sud de la péninsule. Les autorités sud-coréennes ont dénoncé une provocation, et non plus une menace.Et le JCS a lui aussi affirmé que ces tests balistiques constituaient une provocation grave portant atteinte à la paix et à la sécurité internationales et appelé le régime de Kim Jong-un à les cesser. Son responsable de la communication a pour sa part annoncé que son chef Won In-choul et le commandant des forces combinées sud-coréano-américaines Paul LaCamera avaient partagé, au téléphone, l’information sur la situation, aussitôt après les lancements. Et d’ajouter que les deux généraux ont assuré une solide posture de défense conjointe.Ces tirs sont la troisième démonstration de force depuis le début du mois et la première depuis l’entrée en fonction de l’administration de Yoon Suk-yeol. Le Conseil présidentiel de sécurité nationale (NSC) s’est réuni et l’a fortement condamnée. Il s’est aussi engagé à y réagir en prenant des mesures substantielles et rigoureuses.Les autorités militaires sud-coréennes ont décidé de qualifier désormais les tirs de missiles balistiques nord-coréens de « provocation » au lieu de « menace », le mot préféré par le gouvernement de Moon Jae-in, favorable au rapprochement avec Pyongyang.Habituellement, l’Etat communiste, dès le lendemain d’un essai balistique, publie dans ses médias officiels des articles sur ses résultats et sur sa nature, avec des photos à l’appui. Mais aujourd’hui, le Rodong Sinmun, l’organe du Parti des travailleurs, l’agence de presse KCNA et la Télévision centrale restent tous silencieux sur le test d’hier.