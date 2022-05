COVID-19 : la Corée du Nord enregistre 6 morts

Photo : KBS News

En Corée du Nord, l’épidémie de coronavirus semble se propager rapidement. Au lendemain de l’annonce d’un tout premier cas officiel, son agence de presse a fait état de six morts.Selon l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, rien que dans la journée d’hier, quelque 18 000 personnes fiévreuses avaient été recensées à travers le pays. Jusqu’à présent, 187 800 individus sont isolés et soignés, six sont décédés et l’une de ces victimes a été testée positive au variant « Omicron furtif ».Le média d’Etat a également précisé qu’une « maladie fébrile » dont la cause est inconnue continuait de se répandre violemment depuis fin avril dans tout le pays. Il a ajouté qu’environ 350 000 personnes avaient présenté de la fièvre dans un court laps de temps, dont plus de 162 000 ont complètement été guéries.Kim Jong-un s’est rendu hier au QG de la lutte pour la prévention épidémique d’urgence, et a été tenu au courant de la situation. Le dirigeant a alors critiqué une faille dans le système de prévention déjà instauré. Selon lui, il est important que toutes les provinces, villes et communes du pays verrouillent leurs zones et placent à l’isolement les individus fiévreux pour contenir la propagation du virus.Le maître de Pyongyang a aussi ordonné d’élaborer des méthodes de traitement scientifiques et de renforcer les mesures visant à assurer les produits médico-pharmaceutiques.Par ailleurs, hier, le leader est apparu masqué sur la KCTV, une des chaînes de télévision d’Etat, et ce pour la première fois depuis le début de la pandémie. Un geste visant vraisemblablement à mettre en garde ses concitoyens contre tout relâchement.