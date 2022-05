COVID-19 : le test antigénique rapide sera accepté à l’entrée du territoire sud-coréen

Photo : YONHAP News

Sur fond de décrue de l’épidémie du COVID-19, la Corée du Sud va augmenter davantage le nombre de vols aériens internationaux et simplifier la procédure pour ceux qui arrivent dans le pays. C’est ce qu’a déclaré ce matin le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise.A compter du 23 mai prochain, les autorités sanitaires sud-coréennes accepteront aussi le résultat négatif d’un test antigénique rapide effectué au cours des dernières 24 heures afin de débarquer en Corée du Sud. A présent, seul un test PCR négatif est toléré. Et à partir du 1er juin, elles vont également réduire le nombre de dépistages obligatoires avant et après l’arrivée à deux contre trois actuellement. Une fois sur place, le voyageur devra se soumettre à un PCR dans les trois jours, et non pas le jour même.Par ailleurs, les jeunes de 12 à 17 ans qui ont reçu leur deuxième dose seront reconnus comme entièrement vaccinés deux semaines plus tard, et les enfants de moins de 12 ans seront exemptés d’isolement s’ils sont accompagnés de leurs parents ayant achevé leur schéma vaccinal.Pour normaliser progressivement le réseau aérien, le gouvernement envisageait d’augmenter le nombre hebdomadaire de vols réguliers sur les lignes internationales de 100 tous les mois, mais il l’a revu à la hausse, à savoir 230 supplémentaires dès juin.Selon l’exécutif, le bilan hebdomadaire a diminué de 12,7 % pendant la semaine du 6 au 12 mai par rapport à la précédente du 29 avril au 5 mai en s’établissant en moyenne à 36 000 nouveaux cas par jour. Et le nombre de décès reste sous la barre des 100 personnes depuis deux semaines.Cependant, les autorités sanitaires ne relâcheront pas leur vigilance pour autant. Elles misent sur l’anticipation d’autant plus que des sous-variants d’Omicron ont été détectés en Corée du Sud et que les Ehpad déplorent toujours un nombre élevé de décès liés à cette épidémie.Par ailleurs, le gouvernement a prévu de se procurer des lots supplémentaires de pilules anti-COVID, plus exactement une quantité suffisante pour traiter un million de patients. Il compte aussi élargir progressivement la prescription jusqu’aux jeunes âgés de plus de 12 ans chez les personnes atteintes de comorbidité, alors que le seuil est fixé actuellement à 40 ans pour ces cas à risque.Côté bilan quotidien, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 32 451 infectés supplémentaires au coronavirus et reste ainsi sous le seuil des 40 000 depuis deux jours. Le nombre cumulé des personnes positives a atteint plus de 17,7 millions d’individus depuis le début de l’épidémie. 52 nouveaux décès sont aussi à déplorer pour un total de 23 606 morts. Ce qui porte le taux de létalité à 0,13 %.Quant au nombre de malades victimes de formes graves, il s’établit à 347, soit 7 personnes de moins en un jour. Il s’agit aussi d’une baisse de 94 personnes par rapport à la moyenne de la semaine du 1er au 7 mai, à savoir 441 patients.