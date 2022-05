Premier coup de fil entre Kim Sung-han et Jake Sullivan

Photo : YONHAP News

Pour la première fois depuis l’intronisation de Yoon Suk-yeol, son conseiller à la sécurité nationale et son homologue américain se sont entretenus hier au téléphone. Une annonce faite par la Maison blanche.Selon la présidence américaine, les discussions entre Kim Sung-han et Jake Sullivan ont porté en premier lieu sur le prochain voyage de Joe Biden à Séoul, du 20 au 22 mai. Le second a alors affirmé que le sommet Biden-Yoon serait une occasion pour promettre une nouvelle alliance entre les deux pays.Les deux conseillers présidentiels ont aussi dénoncé une série record de tirs d’essais balistiques de la Corée du Nord, en les qualifiant de violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Avant de s’engager à travailler en étroite coopération pour faire front commun face à la menace de Pyongyang et pour faire avancer l’objectif de dénucléariser la péninsule.Sur le nouveau tir de trois missiles balistiques du royaume ermite, Washington a réaffirmé que si ce lancement ne constituait pas une menace immédiate, il illustrait l’impact du développement des armes illicites de l’Etat communiste sur l’instabilité sécuritaire. L’administration Biden en a profité pour exhorter une nouvelle fois le régime de Kim Jong-un à renouer le dialogue.S’agissant de l’annonce d’un premier cas de coronavirus au nord du 38e parallèle, les USA n’envisagent pas encore d’y livrer des vaccins anti-COVID. Ils comptent cependant promouvoir les efforts internationaux pour accorder aux habitants nord-coréens une aide humanitaire.