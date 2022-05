Dénucléarisation : Séoul recommence à mentionner le terme « CVID »

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu jeudi une réunion publique pour discuter des récents tirs de missiles balistiques de la Corée du Nord. L’ambassadeur sud-coréen auprès de l’organisation internationale y a pris part. Or, Cho Hyun a employé une expression qui avait fait réagir le pays communiste.De fait, Cho a appelé ce dernier à s’abstenir de provocations supplémentaires et à répondre favorablement aux efforts de Séoul pour pérenniser la paix dans la péninsule à travers une « dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible », connue sous le nom de CVID.C’est la première fois depuis la prise de fonctions du conservateur Yoon Suk-yeol que le gouvernement entrant était présent à une conférence du Conseil. Et l’utilisation de ce terme contesté par Pyongyang semble témoigner des futures lignes directrices de la politique de la nouvelle administration sud-coréenne vis-à-vis du Nord.Le mot en question est apparu pour la première fois aux Etats-Unis, en 2002, sous George Bush. Mais le gouvernement de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon, ne l’a pas utilisé après le premier sommet du 27 avril 2018 à Panmunjom entre Moon et Kim Jong-un pour le remplacer simplement par « une dénucléarisation complète ».Cela dit, le comité de transition de Yoon a fait état de « CVID » dans les 110 chantiers prioritaires du quinquennat à venir, annoncés début mai.Le représentant sud-coréen à l’Onu a en outre durci le ton avec le royaume ermite. Lors de la réunion du Conseil en mars, Cho avait souligné l’importance du dialogue et de la coopération. Mais, cette fois, le diplomate a évoqué la nécessité d’adopter une nouvelle résolution portant sur des mesures fortes pour réagir aux provocations récurrentes de Pyongyang.