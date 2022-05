Yoon Suk-yeol nomme officiellement deux nouveaux ministres

Photo : YONHAP News

Le nouveau président de la République Yoon Suk-yeol a officiellement nommé, hier soir, deux nouveaux ministres.Il s'agit de Lee Young au poste de ministre des PME et des Startups et Lee Chang-yang à la tête du ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie. Ainsi, le nombre de nouveaux ministres déjà confirmés porte désormais à onze pour dépasser la moitié des 18 postes à pourvoir.Pour les sept autres ministres désignés, la procédure risque de prendre plus de temps. Comme l’Assemblée nationale n’a pas encore adopté le projet de validation pour le Premier ministre Han Duck-soo, le président Yoon aura du mal à forcer les choses encore une fois.Le Minjoo, le parti désormais de l’opposition mais majoritaire au Parlement, s’est dit déterminé à faire échouer la nomination avant tout de deux personnalités : Han Dong-hoon à la Justice et Chung Ho-young, à la Santé et le Bien-être.