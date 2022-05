Sommet mondial COVID-19 : Yoon Suk-yeol promet une enveloppe supplémentaire de 300 millions de dollars

Photo : YONHAP News

Sitôt investi, le nouveau président sud-coréen débarque sur la scène internationale. Yoon Suk-yeol s’est exprimé lors du deuxième sommet mondial sur le COVID-19, réuni hier soir en distanciel et à l’initiative des Etats-Unis.Dans un discours vidéo préenregistré, Yoon a annoncé une contribution supplémentaire de 300 millions de dollars pour financer l’ACT-A, une initiative internationale lancée en 2020 pour accélérer l'accès des pays en développement aux tests, aux traitements et aux vaccins anti-COVID. Jusqu’à présent, Séoul lui a versé des aides de l’ordre de 210 millions de dollars en liquide comme en nature.Le chef de l’Etat a affirmé que Séoul continuerait à rejoindre les efforts de la communauté internationale pour venir à bout de la pandémie et à accomplir ses responsabilités et son rôle en ce sens.Dans le même temps, le dirigeant a promis d’aider les pays en développement à subvenir à leurs propres besoins de vaccins, et ce via le hub de formation de la main-d’œuvre en bio-production de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a également assuré son soutien à la création d’un fonds intermédiaire financier (FIF) mondial pour la sécurité sanitaire.