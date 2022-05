Le nombre de passagers aériens en 2021 au plus bas niveau depuis dix ans

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le nombre de voyageurs en transport aérien s’est établi à 36,36 millions de personnes en 2021, soit une baisse de 7,7 % en un an, et une chute de 70, 5 % par rapport à 2019, au début de la pandémie. D’ailleurs, il s’agit de son niveau le plus bas depuis 10 ans.Le nombre d’usagers des vols domestiques s’est élevé à 33,15 millions l’an dernier pour enregistrer une hausse de 0,5 % par rapport à 2019. Cependant, celui des lignes internationales a atteint 3,21 millions pour accuser une chute de 96,4 % sur la même période.Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a publié aujourd’hui un rapport contenant ces informations sur son site www.molit.go.kr.Selon ce texte, le taux de vols en retard a atteint 6,7 % sur les itinéraires nationaux l’an dernier, soit une augmentation de 2,3 points en un an. Air Seoul a accusé le taux le plus élevé avec 13,2 %.Sur les lignes internationales, le pourcentage des retards de plus d’une heure est de 2,7 % chez les compagnies aériennes sud-coréennes contre 3,5 % chez celles étrangères. Parmi les entreprises nationales, Asiana Airlines est le bon élève en termes de ponctualité avec un taux de retard de 1,9 %. Jeju Air occupe la dernière place avec 17,4 %.