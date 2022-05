Yoon Suk-yeol préside la réunion dédiée à la macroéconomie et aux finances

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a mené aujourd'hui la réunion visant à examiner la situation sur la macroéconomie et le marché financier. Celle-ci s’est déroulée ce matin au Centre de la finance internationale de Corée (KCIF) qui se trouve dans l’immeuble de la Fédération bancaire coréenne (KFB), à Séoul.Les participants ont discuté des mesures à prendre pour anticiper l’évolution de l’économie mondiale et du marché financier international.Il s’agissait du premier déplacement sur le terrain du nouveau chef de l’Etat depuis la prise de ses fonctions. Selon le cabinet présidentiel, Yoon a choisi cette réunion pour afficher sa volonté de donner la priorité à la stabilisation de l’économie et de la vie quotidienne de ses compatriotes. D’ailleurs, il avait souligné que le dossier numéro un était de juguler l’inflation lors du premier colloque avec ses conseillers.A ce rendez-vous ont participé Rhee Chang-yong, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), et Choo Kyung-ho, le vice-Premier ministre à l'Economie qui est aussi le ministre des Finances. C’est la première fois en deux ans et deux mois que le gouverneur de la BOK a assisté à une réunion présidé par le chef de l’Etat.Par ailleurs, le président Yoon a dévoilé la liste de 21 nouveaux responsables de rang de vice-ministre. Par exemple, il a désigné Park Min-shik, l’ancien député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), comme le directeur de l’Administration des anciens combattants, l’avocat Lee Wan-kyu à la tête de l’Administration de la Législation, Kim Chang-ki, l’ancien patron du fisc de Busan, comme le chef de la Direction générale des impôts, et Lee Noh-kong, l’ancienne procureure, comme la vice-ministre de la Justice.