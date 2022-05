Elections locales 2022 : fin de l’inscription des candidats

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud organisera la huitième édition des élections locales le 1er juin prochain. L’inscription des candidats s’est ouverte hier et se termine aujourd’hui. Dès le premier jour, les poids lourds ont déposé leur candidature. Ainsi, le pays dispose déjà d’un tableau presque complet.A Séoul, l’ancien patron du Minjoo, Song Young-gil, s’est lancé pour briguer le poste de maire. Il s’est dit prêt à faire monter sa cote de popularité de 1 % chaque jour. Dans le camp d’en face, donc le Parti du pouvoir du peuple (PPP), Oh Se-hoon, l’actuel maire de la capitale, s’est motivé pour renouveler son mandat.La bataille s’annonce la plus acharnée pour le poste de gouverneur de la province de Gyeonggi. Kim Dong-yeon, l’ancien vice-Premier ministre à l’Economie, s’est présenté comme candidat du Minjoo. Sa rivale sera Kim Eun-hye, l’ancienne porte-parole de Yoon Suk-yeol, du PPP.Les élections législatives partielles seront organisées le 1er juin dans sept circonscriptions en même temps que les scrutins locaux. Et elles se voient dotées d’un enjeu plus important que d’ordinaire puisque deux anciens candidats de la présidentielle du 9 mars s’y sont lancés.Chez le Minjoo, Lee Jae-myung, le rival malheureux de Yoon, s’est présenté pour devenir député dans l’une des circonscriptions de Gyeyang, à Incheon. Au PPP, Ahn Cheol-soo, l’ex-candidat qui s’est retiré in extremis de la course à la tête de l’Etat, au profit du nouveau président, tentera de l’emporter dans l’une des circonscriptions de Bundang à Seongnam. Selon Lee, il est important de doter l’Etat d’un contre-pouvoir puissant. Quant à Ahn, il a souligné la nécessité de diriger le pays avec stabilité.La campagne officielle se déroulera du 19 au 31 mai. Et les électeurs pourront voter par anticipation les 27 et 28 mai.Ce nouveau rendez-vous électoral se déroulera seulement trois semaines après l’entrée en fonction de l’administration de Yoon Suk-yeol. Il servira donc de baromètre en début du quinquennat à venir.